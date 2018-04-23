Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси

Сейчас разработан проект нормативно-правового акта, который совершенствует систему предоставления безналичных жилищных субсидий. Добавляются новые категории граждан-получателей: молодые мамы, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида и присматривает за престарелыми гражданами.

«В прошлом году отремонтировано 2,6 млн кв.м жилищного фонда, в этом году планка стоит более значимая — 2,9 млн кв.м. Есть проблема с точки зрения нормативного срока выполнения работ по капитальному ремонту. Есть определенные проблемы с задержкой в финансировании: как правило, больше всего деньги направляются уже в третьем, четвертом квартале, когда приходится нагонять. Мы понимаем, что это влечет за собой определенные проблемы в качестве», — отметил министр.