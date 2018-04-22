Трамп высмеял экспертов, советующих ему как договориться с КНДР
Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.
Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.
ТАСС, 22 апреля. Президент США Дональд Трамп посмеялся над экспертами, которые дают ему советы о том, как договориться с КНДР. Об этом президент США написал в воскресенье в своем Twitter.
Забавно, как все те Эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению сделки с КНДР, теперь повсеместно учат меня, как сделать это!
Как стало известно 8 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял. Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.