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23:21 (мск), источник: ТАСС

Трамп высмеял экспертов, советующих ему как договориться с КНДР

Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.

Источник: Reuters

ТАСС, 22 апреля. Президент США Дональд Трамп посмеялся над экспертами, которые дают ему советы о том, как договориться с КНДР. Об этом президент США написал в воскресенье в своем Twitter.

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Дональд Трамп
президент США

Как стало известно 8 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял. Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.

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