Страны G7 продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность

Источник: AP 2018

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Об этом в воскресенье говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады, опубликованного в его официальном Twitter.

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили единую позицию в деле поддержки Украины и порядка, основанного на международных нормах, согласно которым суверенитет и территориальная целостность [отдельной страны] должны соблюдаться всеми [государствами мира]», — говорится в нем.

Также страны Группы семи продолжат политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению [нормам] международного права, в том числе в отношении территориальной целостности [государств]. Санкции, введенные в отношении России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в заявлении.