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22 апреля, источник: ТАСС

Страны G7 продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность

Отмечается, что по приглашению главы МИД Канады в Торонто прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Источник: AP 2018

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Об этом в воскресенье говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады, опубликованного в его официальном Twitter.

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили единую позицию в деле поддержки Украины и порядка, основанного на международных нормах, согласно которым суверенитет и территориальная целостность [отдельной страны] должны соблюдаться всеми [государствами мира]», — говорится в нем.

Также страны Группы семи продолжат политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению [нормам] международного права, в том числе в отношении территориальной целостности [государств]. Санкции, введенные в отношении России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в заявлении.

В воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран Группы семи. Согласно сообщению канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, КНДР, Сирия, Мьянма и Венесуэла. Телеканал CTV сообщил, что по приглашению Фриланд в Торонто прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принял участие в ряде сессий министерского саммита.

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