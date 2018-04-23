«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Государства «большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине», говорится в Twitter канадского МИД.

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«Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД “большой семерки” подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и становления Крыма российским регионом. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.