«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Представители G7 также подтвердили приверженность уважению международного права, выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку киевским властям.
Представители G7 также подтвердили приверженность уважению международного права, выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку киевским властям.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Государства «большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине», говорится в Twitter канадского МИД.
«Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД “большой семерки” подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — говорится в сообщении.
Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.
Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и становления Крыма российским регионом. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали более 96 процентов избирателей республики Крым и свыше 95 процентов жителей Севастополя.