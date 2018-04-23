Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Иран пообещал перейти к "очень неприятным для американцев" мерам
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
8 ярких цитат Нины Дорошиной о жизни и любви
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
01:42 (мск), источник: РИА Новости

«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций

Представители G7 также подтвердили приверженность уважению международного права, выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку киевским властям.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Государства «большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине», говорится в Twitter канадского МИД.

Читайте также
Сценарий иранских санкций для России

«Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД “большой семерки” подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и становления Крыма российским регионом. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали более 96 процентов избирателей республики Крым и свыше 95 процентов жителей Севастополя.

 В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины
Как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ
Ученые выяснили, что ускоряет развитие болезни Паркинсона
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Кошка проехала более 100 километров на подвеске колеса
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь