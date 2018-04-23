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03:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума предлагает лишать депутатов мандатов за ошибки в декларациях о доходах

Экспертная комиссия при комитете по безопасности Госдумы поддержала концепцию законопроекта, который расширяет основания для лишения сенаторов и депутатов мандата.

Источник: РИА "Новости"

«Несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства.

Аналогичное наказание может последовать за неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах", — пишет газета «Известия».

Поправки предполагается внести в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».

По словам зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия»), документ установит гибкую систему мер дисциплинарной ответственности за различные коррупционные правонарушения.
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«Наша задача — дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас.

Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям", — пояснил господин Выборный изданию.

Председатель комиссии Наталья Поклонская напомнила, что по действующему законодательству комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов может начать проверку только после сообщения о недостоверности данных из правоохранительных или налоговых органов, политических партий, НКО, Общественной палаты или федеральных СМИ.

«В марте 2018 года Группа государств против коррупции (GRECO) дала рекомендации России наделить парламентские комиссии полномочиями самостоятельных проверок, однако они пока не реализованы», — отметила она.

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