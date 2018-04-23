Госдума предлагает лишать депутатов мандатов за ошибки в декларациях о доходах

Источник: РИА "Новости"

«Несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства.

Аналогичное наказание может последовать за неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах", — пишет газета «Известия».

Поправки предполагается внести в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».

По словам зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия»), документ установит гибкую систему мер дисциплинарной ответственности за различные коррупционные правонарушения.

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«Наша задача — дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас.

Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям", — пояснил господин Выборный изданию.

Председатель комиссии Наталья Поклонская напомнила, что по действующему законодательству комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов может начать проверку только после сообщения о недостоверности данных из правоохранительных или налоговых органов, политических партий, НКО, Общественной палаты или федеральных СМИ.