Аквапарк и фанзона к ЧМ-2018 появятся в Комсомольске

В ходе рабочей поездки в районы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проверил ход работ по реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре и пообщался с жителями города. Как подчеркнул руководитель региона, для него очень важно было услышать «спасибо» за то, что уже сделано и что делается по долгосрочному плану социально-экономического развития Комсомольска — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Говорят, что они хотели здесь на набережной ещё увидеть — например скейтзону. Она входит в спортивный объект, который мы предусматриваем построить, — сказал Вячеслав Шпорт. — Может быть, это решит часть проблемы вандализма, когда скамейки ломают. Может, перестанут по скамейкам прыгать, когда им будет где применить свои игрушки цивилизованно. Мы сегодня пошли в качество обустройства набережной и других мест Комсомольска не просто, чтобы они были, а чтобы они были востребованы и стали любимыми местами молодёжи. Губернатор подчеркнул, что это очень важный момент — налаживание «обратной связи» как механизма реакции граждан на предлагаемые новые места отдыха, объекты здравоохранения и спортивные сооружения. Это касается не только набережной, но и поликлиник и других проектов, и во многих вопросах власти удаётся предугадать запросы людей, заранее «попасть в те места, куда наметились».

— Вот девушек с детьми сегодня спрашивал — как сегодня с очередями в поликлиники, — отметил Вячеслав Шпорт. — Они говорят: «Какие очереди? Электронная запись, из дома на нужное время записались на нужное время, пришли, нас приняли». Я знаю, что очереди есть, но это уже не массовые проблемы. Теперь мы знаем, где остались узкие места. Просят построить здесь аквапарк — ну конечно, он необходим в Комсомольске, где разница температур лето и зима 70 градусов, а зимой минус 40 нормальная температура. Думаем над этим вопросом, есть инвестор, который хочет построить здесь аквапарк, постараемся ему помочь и поддержать, чтобы он его построил.

Набережная — любимое место отдыха комсомольчан, речной вокзал — мы долгое время бились с нерадивыми собственниками, наконец сегодня мы пришли к решению. Остались один-два шага, заберём себе и сделаем из него лучший речной вокзал на Дальнем Востоке и Сибири. Отдельно губернатор остановился на плане создания фан-зоны к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект разработан, утверждён и прямые трансляции матчей лучших команд планеты комсомольчане смогут смотреть на больших экранах набережной, не выходя из автомобилей.