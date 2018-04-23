Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
The Telegraph: установлены покушавшиеся на убийство Скрипалей
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
17Time 100
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
05:58 (мск), источник: Интерфакс

Южная Корея прекратила трансграничную пропаганду на КНДР

Вместе с тем Сеул начал совместные с США военные учения в преддверье саммита Юг-Север.

Источник: AP 2018

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Для создания мирной атмосферы накануне намеченной на 27 апреля встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына южнокорейские власти с понедельника прекратили пропаганду на границе с КНДР, сообщили местные СМИ со ссылками на заявление минобороны страны.

«Мы надеемся, что это решение позволит двум Кореям прекратить поток взаимной критики и пропаганды друг против друга, и внести вклад в дело мира и новых начинаний», — цитируют СМИ заявление министерства.
Читайте также
WP: в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой

Тем не менее, минобороны не располагает информацией о том, прекращена ли в ответ пропаганда на Южную Корею из приграничных областей Северной Кореи, отмечается в сообщениях. Уровень пропаганды Пхеньяна был снижен в феврале после договоренности об участии северокорейских спортсменов в южнокорейской зимней Олимпиаде.

В то же время, как сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники в армии, в понедельник Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve, хотя официальных объявлений об учениях пока не было.

«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Госкомпании обяжут покупать российскую технику и оборудование
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь