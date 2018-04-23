Южная Корея прекратила трансграничную пропаганду на КНДР

Источник: AP 2018

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Для создания мирной атмосферы накануне намеченной на 27 апреля встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына южнокорейские власти с понедельника прекратили пропаганду на границе с КНДР, сообщили местные СМИ со ссылками на заявление минобороны страны.

«Мы надеемся, что это решение позволит двум Кореям прекратить поток взаимной критики и пропаганды друг против друга, и внести вклад в дело мира и новых начинаний», — цитируют СМИ заявление министерства.

Тем не менее, минобороны не располагает информацией о том, прекращена ли в ответ пропаганда на Южную Корею из приграничных областей Северной Кореи, отмечается в сообщениях. Уровень пропаганды Пхеньяна был снижен в феврале после договоренности об участии северокорейских спортсменов в южнокорейской зимней Олимпиаде.