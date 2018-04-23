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09:34 (мск), источник: РИА Новости

NI рассказал, как Польша будет защищаться от российских ракет и самолетов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми национальными разработками.

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При этом страна до сих пор задействует зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в середине 1940-х годов. Также используется зенитная установка ЗУ-23−2, которую в СССР приняли на вооружение еще в 1960 году. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем.

National Interest также напоминает, что в скором времени польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Как отмечают эксперты, нововведение может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке польской стороне комплексов ПВО Patriot. Согласно документу, Польша получит комплексы до 2022 года. Планируется, что в 2021—2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

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