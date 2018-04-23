NI рассказал, как Польша будет защищаться от российских ракет и самолетов
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.
Издание отмечает, что небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми национальными разработками.
При этом страна до сих пор задействует
National Interest также напоминает, что в скором времени польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Как отмечают эксперты, нововведение может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке польской стороне комплексов ПВО Patriot. Согласно документу, Польша получит комплексы до 2022 года. Планируется, что в 2021—2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.