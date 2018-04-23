Сменился аким Тараза
Новым акимом Тараза стал Галымжан Абдраимов, сообщает Turaninfo.kz. Ранее эту должность занимал Рустем Даулет.
Новым акимом Тараза стал Галымжан Абдраимов, сообщает Turaninfo.kz. Ранее эту должность занимал Рустем Даулет.
Абдраимов Галымжан Райылович родился 14 мая 1965 года. В 1988 году окончил Жамбылский
В 1987—1991 годы — мастер колхоза.
В 1992—1993 годы —
В 1993 году — помощник главного архитектора Луговского района.
В 1993—1995 годы — председатель крестьянского хозяйства «Алрай».
В 1995—1998 годы — исполнительный директор ТОО «Альтаир Лтд.».
В 1998—2000 годы — внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела «Алматыгорстройлицензии».
В 2000—2002 годы — директор Алматинского областного государственного центра лицензирования
В 2002—2003 годы — начальник территориального управления
В 2003—2004 годы — заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса — главный государственный строительный инспектор по г. Астане.
В 2004—2005 годы — начальник управления государственного
С 2005 по 2009 годы — начальник управления государственного
В 2009 году — начальник управления Комитета по делам строительства и
С 2009 по 2013 годы — директор департамента государственного
В 2013—2014 годы — заместитель Председателя Комитета по делам строительства и
С сентября 2014 по январь 2015 года — руководитель аппарата акима Алматинской области.
С 27 января 2015 года — заместитель акима Алматинской области.
С 22 ноября 2017 года — Председатель Федерации профсоюзов Казахстана.