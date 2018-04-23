Сменился аким Тараза

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Абдраимов Галымжан Райылович родился 14 мая 1965 года. В 1988 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель; В 2003 году — университет «Туран», юрист.

В 1987—1991 годы — мастер колхоза.

В 1992—1993 годы — техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме.

В 1993 году — помощник главного архитектора Луговского района.

В 1993—1995 годы — председатель крестьянского хозяйства «Алрай».

В 1995—1998 годы — исполнительный директор ТОО «Альтаир Лтд.».

В 1998—2000 годы — внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела «Алматыгорстройлицензии».

В 2000—2002 годы — директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности.

В 2002—2003 годы — начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области.

В 2003—2004 годы — заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса — главный государственный строительный инспектор по г. Астане.

В 2004—2005 годы — начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области.

С 2005 по 2009 годы — начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

В 2009 году — начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2009 по 2013 годы — директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации — государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2013—2014 годы — заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан.

С сентября 2014 по январь 2015 года — руководитель аппарата акима Алматинской области.

С 27 января 2015 года — заместитель акима Алматинской области.