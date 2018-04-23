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11:16 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Башкортостан — в числе самых благоустроенных регионов России — Михаил Мень

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума в интервью RT назвал самые благоустроенные российские регионы.

Источник: ГТРК Башкортостан

«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — сказал Мень.

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Министр добавил, что ведомство готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды. Он также отметил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, которые привлекают в эту сферу негосударственные инвестиции.

«Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают», — рассказал Мень.

По его словам, в регионах, где «приходит концессионер, там сразу снижаются потери и аварийность». «Потому что, когда управляют МУП или ГУП, то они зарабатывают, как правило, на потерях, а когда концессионеры — они зарабатывают на эффективности управления», — заключил он.

Напомним, бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году.

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