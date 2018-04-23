Башкортостан — в числе самых благоустроенных регионов России — Михаил Мень
Министр строительства и
Министр строительства и
«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве,
Министр добавил, что ведомство готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды. Он также отметил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, которые привлекают в эту сферу негосударственные инвестиции.
«Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают», — рассказал Мень.
По его словам, в регионах, где «приходит концессионер, там сразу снижаются потери и аварийность». «Потому что, когда управляют МУП или ГУП, то они зарабатывают, как правило, на потерях, а когда концессионеры — они зарабатывают на эффективности управления», — заключил он.
Напомним, бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году.