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11:18 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре департаменту по кадровой политике назначили нового руководителя

Место стало вакантным после перехода Натальи Баландиной в администрацию губернатора.

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 23 апреля, глава Самары Елена Лапушкина официально представила нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике администрации города. Им стала Екатерина Степанова, пишет «Самарская газета».

Напомним, ранее этот пост занимала Наталья Баландина, но 18 апреля она перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области. Там она возглавила управление кадровой политики и государственных наград.

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