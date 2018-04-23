В Самаре департаменту по кадровой политике назначили нового руководителя

Сегодня, 23 апреля, глава Самары Елена Лапушкина официально представила нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике администрации города. Им стала Екатерина Степанова, пишет «Самарская газета».

Напомним, ранее этот пост занимала Наталья Баландина, но 18 апреля она перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области. Там она возглавила управление кадровой политики и государственных наград.