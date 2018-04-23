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11:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Контролировать перепись свердловчан в 2020 году будет Высокинский

В составе комиссии — 29 человек.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории региона. Контролировать исполнение документа будет замглавы Среднего Урала Александр Высокинский, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

Всего в состав комиссии вошли 29 человек, включая главу регионального министерства экономики Александра Ковальчика и руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елену Кутину.

Последняя Всероссийская перепись прошла в 2010 году. По ее итогам, РФ, в которой насчитали порядка 143 миллионов человек, опустилась с 7-го на 8-е место в рейтинге стран по численности населения.

Следующая перепись россиян запланирована на октябрь 2020 года.

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