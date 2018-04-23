Андрей Нейман стал главой администрации Неманского городского округа
Андрей Нейман стал главой администрации Неманского городского округа. Об этом сообщила главный редактор газеты «Неманские вести» Наталья Тамразова.
Андрей Нейман стал главой администрации Неманского городского округа. Об этом сообщила главный редактор газеты «Неманские вести» Наталья Тамразова.
«Андрей Нейман — глава администрации НГО. Решение о назначении его на эту должность единогласно приняли депутаты. Народные избранники поздравили нового мэра и поблагодарили Галину Чергиченко, которая почти полгода исполняла эти непростые обязанности. Ждем понедельника и первой планерки», — написала главред.
Отметим, что помимо Неймана, заявки на участие в конкурсе подавали директор калининградской фирмы Сергей Ишутин и индивидуальный предприниматель из Советска Александр Сарычев, заместитель главы администрации Радик Нафиков, который позже снял свою кандидатуру.