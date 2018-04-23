Андрей Нейман стал главой администрации Неманского городского округа

«Андрей Нейман — глава администрации НГО. Решение о назначении его на эту должность единогласно приняли депутаты. Народные избранники поздравили нового мэра и поблагодарили Галину Чергиченко, которая почти полгода исполняла эти непростые обязанности. Ждем понедельника и первой планерки», — написала главред.