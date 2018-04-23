Центробанк Ирана запретил банкам использовать криптовалюту
Центробанк Ирана запретил банкам использовать биткоин и другие цифровые валюты. Об этом сообщает
Центробанк Ирана запретил банкам использовать биткоин и другие цифровые валюты. Об этом сообщает
«Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», — отмечается в сообщении.
В сообщении иранского центробанка указывается, что решение о запрете криптовалют было принято в конце 2017 г., однако распоряжение опубликовано лишь сейчас. Связано это с тем, что криптовалюта может быть использована для «отмывания денег и финансового обеспечения терроризма».
Данный шаг может быть также связан с последними событиями на валютном рынке Ирана, где местный риал переживает рекордное падение курса по отношению к доллару США, отмечает Reuters.
Президент США Дональд Трамп примет решение о восстановлении экономических санкций США в отношении Тегерана 12 мая, напоминает агентство.