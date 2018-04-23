Центробанк Ирана запретил банкам использовать криптовалюту

«Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», — отмечается в сообщении.

В сообщении иранского центробанка указывается, что решение о запрете криптовалют было принято в конце 2017 г., однако распоряжение опубликовано лишь сейчас. Связано это с тем, что криптовалюта может быть использована для «отмывания денег и финансового обеспечения терроризма».