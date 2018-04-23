Госслужащих обязали сообщать руководству о негативе в СМИ Казахстана
Госслужащих обязали докладывать руководству о негативе в СМИ Казахстана.
Госслужащих обязали докладывать руководству о негативе в СМИ Казахстана.
Об этом говорится в приказе министра информации и коммуникаций от 23 февраля 2018 года № 50, сообщает NUR.KZ.
Подобный приказ об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со СМИ утвердил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.
Уполномоченное лицо по взаимодействию со средствами массовой информации обязано при обнаружении в медиапространстве информации, способной вызвать негативную реакцию у общества, своевременно ставить в известность первого руководителя государственного органа.