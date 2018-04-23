Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту и народу Афганистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Президенту Исламской Республики Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в результате террористических актов, совершенных в городах Кабул и Пули-Хумри.

Напомним, что 22 апреля в Кабуле погибли люди в результате взрыва, произведенного смертником. По данным МВД, злоумышленник приблизился к месту атаки пешком. Люди стояли в очереди за получением регистрационных удостоверений для участия в выборах, запланированных на октябрь.