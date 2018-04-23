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13:00 (мск), источник: UzReport.news

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту и народу Афганистана

Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Афганистана, родным и близким погибших.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Президенту Исламской Республики Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в результате террористических актов, совершенных в городах Кабул и Пули-Хумри.

Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Афганистана, родным и близким погибших.

Напомним, что 22 апреля в Кабуле погибли люди в результате взрыва, произведенного смертником. По данным МВД, злоумышленник приблизился к месту атаки пешком. Люди стояли в очереди за получением регистрационных удостоверений для участия в выборах, запланированных на октябрь.

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