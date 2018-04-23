ЕНПФ собирается взыскать с Ерденаева еще 1,7 миллиарда тенге

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) намерен взыскать 1,7 миллиарда тенге с экс-руководителя фонда Руслана Ерденаева и других осужденных по делу о растрате в ЕНПФ.

Ерденаев 18 апреля был приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату и получение взятки. Суд конфисковал взятку в размере 400 тысяч долларов (132 миллиона тенге).

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О подготовке к судебному разбирательству рассказала председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева во время пресс-конференции по итогам года. Она рассказала, когда может быть подан соответствующий иск.

«Не только Ерденаев, но и все люди, которые были осуждены, должны солидарно вернуть эти 5 миллиардов тенге… На сегодня мы никакие деньги еще не получали. Сейчас мы намерены подавать иск на возмещение ущерба… Мы ожидаем сейчас апелляционного производства, как только оно завершится и судебное решение вступит в силу, мы будем подавать иск уже в гражданском порядке», — сказала Наурызбаева.

Ранее суд постановил взыскать с Руслана Ерденаева, а также с экс-зампреда ЕНПФ Дабыра Медетбекова, начальника управления финансовыми рисками ЕНПФ Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева 5 миллиардов тенге в солидарном порядке.

Однако, как выяснилось, тогда суд не удовлетворил полностью гражданский иск пенсионного фонда о взыскании требуемой суммы. Информацию для Sputnik Казахстан уточнили в АО «ЕНПФ».

Дело в том, что во время судебного процесса исковая сумма была уточнена представителями ЕНПФ до 6,7 миллиарда тенге.

Таким образом, суд первой инстанции, который рассматривал гражданский иск фонда в рамках уголовного процесса, удовлетворил требования частично: вопрос взыскания 1,7 миллиарда тенге оставлен без рассмотрения. При этом, за истцом сохранено право дальнейшего судебного разбирательства, касающегося этой «недостающей» суммы.

Кроме Ерденаева суд приговорил к лишению свободы и других фигурантов дела. Бывший заместитель председателя ЕНПФ Дабыр Медетбеков был приговорен судом к 11 годам лишения свободы, начальник управления финансовых рисков ЕНПФ Муса Бахтов осужден на 7 лет.