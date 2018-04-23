ЕНПФ собирается взыскать с Ерденаева еще 1,7 миллиарда тенге
С четырех осужденных по делу ЕНПФ суд взыскал 5 миллиардов тенге, но представители пенсионного фонда направят дополнительный иск.
С четырех осужденных по делу ЕНПФ суд взыскал 5 миллиардов тенге, но представители пенсионного фонда направят дополнительный иск.
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) намерен взыскать 1,7 миллиарда тенге с
Ерденаев 18 апреля был приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату и получение взятки. Суд конфисковал взятку в размере 400 тысяч долларов (132 миллиона тенге).
О подготовке к судебному разбирательству рассказала председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева во время
«Не только Ерденаев, но и все люди, которые были осуждены, должны солидарно вернуть эти 5 миллиардов тенге… На сегодня мы никакие деньги еще не получали. Сейчас мы намерены подавать иск на возмещение ущерба… Мы ожидаем сейчас апелляционного производства, как только оно завершится и судебное решение вступит в силу, мы будем подавать иск уже в гражданском порядке», — сказала Наурызбаева.
Ранее суд постановил взыскать с Руслана Ерденаева, а также с
Однако, как выяснилось, тогда суд не удовлетворил полностью гражданский иск пенсионного фонда о взыскании требуемой суммы. Информацию для Sputnik Казахстан уточнили в АО «ЕНПФ».
Дело в том, что во время судебного процесса исковая сумма была уточнена представителями ЕНПФ до 6,7 миллиарда тенге.
Таким образом, суд первой инстанции, который рассматривал гражданский иск фонда в рамках уголовного процесса, удовлетворил требования частично: вопрос взыскания 1,7 миллиарда тенге оставлен без рассмотрения. При этом, за истцом сохранено право дальнейшего судебного разбирательства, касающегося этой «недостающей» суммы.
Кроме Ерденаева суд приговорил к лишению свободы и других фигурантов дела. Бывший заместитель председателя ЕНПФ Дабыр Медетбеков был приговорен судом к 11 годам лишения свободы, начальник управления финансовых рисков ЕНПФ Муса Бахтов осужден на 7 лет.
Также были осуждены глава ТОО «БузгулАурум» Азат Найзагарин (7 лет лишения свободы), председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев (8 лет лишения свободы), замдиректор ТОО «МегаТрансАзия» Талгас Туртаев (1 год лишения свободы, освобожден по амнистии).