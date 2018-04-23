Сергей Лавров: вопрос о поставках С-300 Сирии пока не решен

Источник: AP 2018

«Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — приводит «Интерфакс» слова министра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о поставках С-300. «Я не буду сейчас никак комментировать, лишь еще раз напомню заявление президента России Владимира Путина после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права, что ракетный удар и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что Россия может в ближайшее время поставить Сирии комплексы С-300, рассказали «Ъ» два военно-дипломатических источника. По их словам, в Сирии планируют создать в короткие сроки на основе «Фаворитов» эшелонированную систему сирийской ПВО. Она будет предназначена для защиты Дамаска и территории, на которой размещается авиационная техника, от обстрелов.

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