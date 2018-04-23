Сергей Лавров: вопрос о поставках С-300 Сирии пока не решен
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на брифинге в Пекине, что вопрос о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию еще не решен.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на брифинге в Пекине, что вопрос о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию еще не решен.
«Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — приводит «Интерфакс» слова министра.
О том, что Россия может в ближайшее время поставить Сирии комплексы С-300, рассказали «Ъ» два