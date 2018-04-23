«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства»

Главное требование митингующих жителей Армении исполнено:
Напомним, за день до этого в отеле Marriott Armenia в Ереване прошла встреча премьера Сержа Саргсяна с Николом Пашиняном, которая продлилась несколько минут. Господин Пашинян настоял на том, чтобы на встрече присутствовали журналисты, а затем заявил, что готов обсуждать только отставку Сержа Саргсяна. Однако тот отверг предъявленный ему ультиматум и заявил, что подобный разговор нельзя назвать переговорами. Через несколько часов после встречи лидера оппозиции задержали, но это только усилило волну протестов: люди не только заполнили центральную площадь армянской столицы, но и окружили отделение полиции, где предположительно мог находить Никол Пашинян. За воскресенье полиция задержала более 250 человек.
Сегодня днем господина Пашиняна отпустили на свободу, а среди протестующих в Ереване появились люди в военной форме. В Twitter появлялись видеозаписи, на которых видно, как военные толпой выбегают с территории военной части. Судя по снимкам, на которых одну из колонн протестующих видно сверху, ее возглавили более ста военных. Так, в 12 часов по московскому времени одна из колонн прошла по проспекту Тигран Мец, который отходит от центральной площади Республики в сторону проспекта Аршакуняц, который в тот момент уже был заблокирован другой колонной. На опубликованных в соцсетях видеороликах слышно, что множество машин сигналят протестующим, перегородившим дороги.
Минобороны Армении признало, что часть военных действительно присоединились к акциям, и объяснило, что рассматривает их действия как «нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части», а также как «грубое нарушение принципа невмешательства вооруженных сил в политические процессы».
Екатерина Мареева