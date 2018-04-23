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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства»

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне протестов.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Главное требование митингующих жителей Армении исполнено: премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку в результате более чем десятидневных протестов. При этом политик признал, что лидер оппозиции Никол Пашинян, требовавший ухода, «был прав». Господин Саргсян сделал заявление вскоре после того, как к многотысячным акциям в Ереване присоединились люди в военной форме. Минобороны страны признало, что часть военнослужащих из миротворческой бригады «нарушило режим пребывания в воинской части».

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — цитирует пресс-служба премьер-министра Сержа Саргсяна его слова.
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Напомним, за день до этого в отеле Marriott Armenia в Ереване прошла встреча премьера Сержа Саргсяна с Николом Пашиняном, которая продлилась несколько минут. Господин Пашинян настоял на том, чтобы на встрече присутствовали журналисты, а затем заявил, что готов обсуждать только отставку Сержа Саргсяна. Однако тот отверг предъявленный ему ультиматум и заявил, что подобный разговор нельзя назвать переговорами. Через несколько часов после встречи лидера оппозиции задержали, но это только усилило волну протестов: люди не только заполнили центральную площадь армянской столицы, но и окружили отделение полиции, где предположительно мог находить Никол Пашинян. За воскресенье полиция задержала более 250 человек.

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Сегодня днем господина Пашиняна отпустили на свободу, а среди протестующих в Ереване появились люди в военной форме. В Twitter появлялись видеозаписи, на которых видно, как военные толпой выбегают с территории военной части. Судя по снимкам, на которых одну из колонн протестующих видно сверху, ее возглавили более ста военных. Так, в 12 часов по московскому времени одна из колонн прошла по проспекту Тигран Мец, который отходит от центральной площади Республики в сторону проспекта Аршакуняц, который в тот момент уже был заблокирован другой колонной. На опубликованных в соцсетях видеороликах слышно, что множество машин сигналят протестующим, перегородившим дороги.

Минобороны Армении признало, что часть военных действительно присоединились к акциям, и объяснило, что рассматривает их действия как «нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части», а также как «грубое нарушение принципа невмешательства вооруженных сил в политические процессы».

Из-за происходящего в Ереване отменили традиционное факельное шествие в память о геноциде армян в Османской империи 24 апреля. В этот день люди выходят на улицу и идут к мемориальному комплексу, посвященному жертвам геноцида. Однако впервые с 2000 года шествие заменят зажжением свечей в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

Екатерина Мареева

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