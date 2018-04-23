Обязанности премьера Армении возложены на Карена Карапетяна

Как сообщает пресс-служба правительства, согласно закону о структуре правительства и в связи с заявлением Сержа Саргсяна об отставке с поста премьера, правительство Армении зафиксировало невозможность выполнения Саргсяном своих полномочий.

Ранее в понедельник Саргсян заявил об уходе в отставку. «Никол Пашинян (лидер протестующих — ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил он.