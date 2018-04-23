Обязанности премьера Армении возложены на Карена Карапетяна
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU. Исполняющим обязанности
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU. Исполняющим обязанности
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.
Как сообщает
Согласно законодательству, в случае невозможности выполнения
Ранее в понедельник Саргсян заявил об уходе в отставку. «Никол Пашинян (лидер протестующих — ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил он.
С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения Саргсяна на пост