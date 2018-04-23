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18:03 (мск), источник: Интерфакс

Обязанности премьера Армении возложены на Карена Карапетяна

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

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Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Как сообщает пресс-служба правительства, согласно закону о структуре правительства и в связи с заявлением Сержа Саргсяна об отставке с поста премьера, правительство Армении зафиксировало невозможность выполнения Саргсяном своих полномочий.

Согласно законодательству, в случае невозможности выполнения премьер-министром своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер.

Ранее в понедельник Саргсян заявил об уходе в отставку. «Никол Пашинян (лидер протестующих — ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил он.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра.

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