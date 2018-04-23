Модернизация «Адмирала Кузнецова» займет до трех лет

Источник: РИА "Новости"

«Состояние корпуса авианосца не внушает тревог и опасений. Крейсер еще послужит», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в процессе ремонта, который займет два-три года, будут обновлены отдельные системы двигательной установки и системы, обеспечивающие жизнедеятельность корабля.

«Модернизации подлежат технические средства обеспечения полетов, отдельные узлы радиотехнического вооружения», — сказал он.

Что известно про контракт

В понедельник информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт «Адмирала Кузнецова». «Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами», — сообщил источник.

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Позднее информацию о подписании госконтракта «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе ОСК.

«Дочернее общество ОСК АО «Центр судоремонта «Звездочка» приступило к его выполнению», — заявили в ОСК. В пресс-службе корпорации сказали, что сумма и сроки выполнения контракта не раскрываются.

В связи с заключением государственного контракта 35-ый Судоремонтный завод (входит в Центр судоремонта «Звездочка», ОСК) сообщил в соцсетях, что «предприятие проводит отбор кандидатов на должности строителей кораблей, старших строителей кораблей для работы в г. Мурманске».

Прошлым летом источник сообщил «Интерфаксу», что на ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» предполагается выделить до 50 млрд рублей. По его словам, ремонт и модернизация однотипного авианосца «Викрамадитья» (в прошлом — «Адмирал Горшков») для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд.

В марте прошлого года газета «Известия» сообщила, что ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» могут обойтись в 65 млрд рублей, это позволит продлить срок службы корабля на 20 лет.

Что известно про модернизацию

12 апреля заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» должен завершиться в 2020 году, корабль вернется в боевой состав флота в 2021 году.

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«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — сказал он.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сообщил «Интерфаксу» в понедельник, что «Адмирал Кузнецов» получит новое оружие.

«Корабль получит новое ударное противокорабельное оружие, новые комплексы противовоздушной обороны. Будет новая система посадки самолетов. Он еще сослужит добрую службу», — сообщил Кравченко.

«Конечно, можно говорить все, что угодно. Но не у каждой страны есть такие корабли. Плохо про этот корабль говорят в основном недруги. У берегов Сирии “Адмирал Кузнецов” свои задачи выполнил», — сказал Кравченко, комментируя мнение некоторых экспертов о том, что «Адмирал Кузнецов» устарел.

«Когда-то и мы построим большие авианосцы», — добавил адмирал.

Вооружение крейсера

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения — крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

Сирийский поход

«Адмирал Кузнецов» в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР.

На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

По официальным данным, «Адмирал Кузнецов» потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Во время похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море проходил испытания корабельный ударный вертолет Ка-52К «Катран».

Перед походом в Средиземное море «Адмирал Кузнецов» проходил ремонт на 35-м Судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК).

СМИ отмечали, что при переходе в Средиземное море «Адмирал Кузнецов» сильно дымил.

«Ну, хорошо, “Адмирал Кузнецов” подымил, но боевую задачу он выполнил? Выполнил. Хорошо известно, сколько ударов с него было нанесено», — сказал ранее «Интерфаксу» экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Кравченко.

«Они не старые»

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2 марта 2017 года в интервью «Интерфаксу» вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сказал, что тяжелые крейсеры советского производства подлежат модернизации и еще долго смогут находиться в боевом составе ВМФ РФ.

«Они не старые. Это абсолютно приспособленная к боевым действиям техника. На них может быть установлено новое ударное вооружение, новейшие вертолеты. У нас есть прекрасные вертолеты — тот же Ка-52К с соосной системой винтов, она позволяет выдерживать любые ветровые нагрузки», — сообщил тогда Рогозин.