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00:15 (мск), источник: БЕЛТА

Послание Президента народу и Национальному собранию: ожидания парламентариев

Депутаты и сенаторы рассчитывают, что глава государства расставит акценты по следам состоявшихся ранее масштабных мероприятий, в том числе совещаний по совершенствованию ЖКХ, развитию села, зимних видов спорта.

Источник: AP 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусские парламентарии поделились с корреспондентом БЕЛТА ожиданиями от главного события весенней сессии. Депутаты и сенаторы рассчитывают, что глава государства расставит акценты по следам состоявшихся ранее масштабных мероприятий, в том числе совещаний по совершенствованию ЖКХ, развитию села, зимних видов спорта. Парламентарии ждут от Послания дополнительных установок по реализации декретов о развитии предпринимательства, цифровой экономики, о содействии занятости, а также оценки ситуации в мире.

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Председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Татьяна Конончук:

— Думаю, в Послании будут поставлены задачи на этот год, проанализирована текущая социально-экономическая ситуация в Беларуси. К этому времени глава государства провел несколько республиканских совещаний: по ЖКХ, сельскому хозяйству и другие. Полагаю, в Овальном зале Александр Лукашенко расставит акценты, озвучит конкретные направления для отраслей, ситуация в которых обсуждалась ранее.

В Беларуси приняты документы, направленные на либерализацию условий ведения бизнеса, содействие занятости. Депутатский корпус свои задачи в их реализации понимает. Не исключено, что в Послании регионам будут даны конкретные поручения, к выполнению которых подключатся и парламентарии. Важно, чтобы уже сейчас люди понимали: в стране создаются все условия для самозанятости, развития предпринимательства.

Не останутся без внимания волнующие людей вопросы строительства жилья. Избиратели на местах часто поднимают тему возможного пересмотра пенсионной системы. Хотелось бы, чтобы в этой части прозвучали какие-то посылы от Президента. Важно будет услышать и его мнение по поводу международной обстановки, учитывая довольно напряженную ситуацию в мире.

Считаю, что Президент проанализирует, как выполняются его поручения, данные в Послании в 2017 году. Они касаются реализации приоритетов социально-экономического развития на пятилетку: инновации, инвестиции, молодежь, занятость. Депутатов интересует, как в дальнейшем будет разворачиваться работа по этим направлениям. Не менее важны ответы, которые будут даны парламентариям на их вопросы, составленные с учетом ситуации на местах, проблем, которые поднимают избиратели.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико:

— Одна из тем, которая найдет отражение в Послании, — это обстановка в мире и линия поведения Беларуси на международной арене в нынешних сложных условиях. Учитывая многовекторность нашей политики, будет очень важно определиться с приоритетами. Еще одна тема — развитие экономики. Хотелось бы знать, на чем, с точки зрения Президента, сегодня необходимо сосредоточиться законодателям. Особенно это важно с учетом либерализации условий ведения бизнеса. Законодательное обеспечение этого процесса — первостепенная задача депутатского корпуса.

Уверена, что не останется без внимания и социальная политика. Беларусь — социально ориентированное государство, и здесь крайне важно расставить приоритеты: чему парламентарии должны уделять первостепенное внимание, какие категории граждан необходимо поддерживать в первую очередь, какие инструменты для этого задействовать.

Надеюсь, что эти три направления найдут отражение в Послании.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова:

— Рассчитываю, что в своем Послании Президент затронет тему поддержки талантливых молодых людей, конкретизирует идеи, которые прозвучали на его встрече с творческой молодежью — она состоялась в марте в Белорусском государственном молодежном театре. Речь прежде всего идет о системе отбора, разработке критериев. В советское время в регионы направлялись компетентные специалисты, которые искали и продвигали талантливых молодых людей. Сегодня такая работа ведется не столь активно. Быть может, это связано с межведомственной разделенностью, отсутствием единого центра, общей концепции выявления талантливой молодежи.

Еще одна тема связана с закрепленностью кадров. Во время встречи в молодежном театре отмечалось, что талантливого молодого человека нельзя оставлять без должного внимания: и в плане обеспечения жильем, и в плане предоставления, например, концертных площадок. Кроме того, на встрече поднимались вопросы укрепления материальной базы учреждений образования. Отдельно обсуждалась проблема закупки музыкальных инструментов, в том числе дорогостоящих, на которых могли бы заниматься самые одаренные дети, возрождения в Беларуси собственного производства.

Образованию в сфере искусства нужно особое внимание, тонкие подходы. Очень важна практическая подготовка, на которой должен быть сделан акцент. В этой связи большие надежды возлагаются на новую редакцию Кодекса об образовании, подготовка которой сейчас ведется.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Оксана Ковалькова:

— Убеждена, что в своем Послании Президент коснется волнующих всех социальных вопросов в части совершенствования системы образования, здравоохранения, ЖКХ, строительства. Во время личных приемов, прямых телефонных линий и встреч с избирателями, которые парламентарии проводят на местах, эти темы остаются в числе самых актуальных. Уверена, что глава государства затронет их, выступая в Овальном зале.

Общество всегда проявляет большой интерес к Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собрания. Его тезисы затем активно обсуждаются. Хотелось бы обратить внимание, что традиционно в Овальном зале Дома правительства присутствуют высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий. Для них это еще одна возможность обсудить волнующие людей проблемы и найти пути их решения.

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