Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
Киев подтвердил, что 1 мая может начать наступление в Донбассе
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
СМИ: Индия "лишила" Россию Су-57
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
20:46 (мск), источник: Газета.Ру

Bloomberg: Путин увеличит расходы на социальную сферу на 10 трлн рублей

Президент России Владимир Путин подготовил шестилетний план экономического развития с акцентом на социальную сферу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2018
Читайте также
Россиянам пообещали резкий рост зарплат

По данным агентства, план предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн руб. Он направлен на «решительный прорыв» в повышении уровня жизни россиян, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию.

Средства на реализацию программы планируется найти за счет сокращения расходов на оборону, а также роста доходов бюджета. Речь может идти в том числе о введении 4-процентного налога с продаж, однако эта мера пока не утверждена.

Агентство подчеркивает, что этот план предусматривает самое большое увеличение бюджетных расходов с 2012 года.

Ранее Путин анонсировал подготовку новой редакции майских указов.

От экологии до модернизации: Путин раздал поручения Кабмину
Во время загрузки произошла ошибка.
19 апреля© Ньюстюб
 Спецпредставитель Путина: посол США ошибся страной
В Пентагоне отреагировали на доставку американских ракет в Россию
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь