Украина намерена запретить вход российских судов во внутренние воды страны

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

«Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз».

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«Это недопустимо, когда <…> по реками Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — подчеркнул замминистра Юрий Лавренюк на совещании в ведомстве.

По данным пресс-службы, представители мининфраструктуры, министерства обороны, МИД, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста. Лавренюк сообщил, что мининфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

В апреле 2014 года украинское правительство, не признавая результаты крымского референдума и последующее вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ, издало распоряжение о закрытии морских портов, расположенных на территории полуострова (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта).

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При этом заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины.