Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
22:14 (мск), источник: ТАСС

Украина намерена запретить вход российских судов во внутренние воды страны

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что ведомство передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

«Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз».
Читайте также
Украина заявила о намерении задерживать все выходящие из Крыма суда

«Это недопустимо, когда <…> по реками Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — подчеркнул замминистра Юрий Лавренюк на совещании в ведомстве.

По данным пресс-службы, представители мининфраструктуры, министерства обороны, МИД, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста. Лавренюк сообщил, что мининфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

В апреле 2014 года украинское правительство, не признавая результаты крымского референдума и последующее вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ, издало распоряжение о закрытии морских портов, расположенных на территории полуострова (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта).

Читайте также
Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым

При этом заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
В США задержали «голого стрелка» из Теннесси
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь