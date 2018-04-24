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01:32 (мск), источник: Известия

Информационному экстремизму нашли место в КоАП

За распространение недостоверных сведений граждан предложили наказывать штрафами.

Источник: Reuters

В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации — например, за публичную ложь. Соответствующие поправки в КоАП сейчас разрабатывают в Совете Федерации, рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.

Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50−100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор.

Юристы называют меру избыточной, а экологи опасаются, что «достоверной» будет считаться только информация официальных органов власти.

За распространение недостоверной информации предлагается наказывать физические лица и некоммерческие организации.

Идея разработки документа возникла из-за участившихся случаев так называемого экологического экстремизма, рассказала Ирина Гехт. На митингах с экологическими требованиями граждан запугивают непроверенной информацией, обещая, например, массовый рост онкозаболеваний из-за работы фабрики или завода. Так, в частности, действуют «псевдоэкологические» некоммерческие организации, которые преследуют политические цели, пояснила сенатор.

Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку.
Ирина Гехт
сенатор

Новая норма коснется не только экологической сферы — наказание предусмотрят за недостоверную информацию любой тематики. В качестве примера Ирина Гехт привела медицинскую сферу: авторитетные научные исследования давно доказали необходимость прививок, однако до сих пор можно услышать призывы не прививаться из-за якобы угрозы инвалидности или последующих заболеваний. Минздрав старается ограничить распространение недостоверной информации, пытаясь, в частности, запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства, напомнила она.

Детали законопроекта, в том числе размер штрафов, пока прорабатываются.

— Для физических лиц штрафы в пределах 50−100 тыс. рублей были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят, — считает сенатор.
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При этом автор инициативы признает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. Сейчас юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта» — у разработчиков нет намерения запретить населению указывать на проблемы или бороться за чистую воду и воздух, пояснила Ирина Гехт. Отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации, по ее мнению, должны в первую очередь «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Предложения авторов очень сложно закрепить в законе, а комитет сможет дать оценку законопроекту, лишь когда он поступит в Госдуму, заявил «Известиям» глава профильного думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Экологи и юристы опасаются, что формулировки в документе окажутся размытыми и спровоцируют перегибы. Если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества, заметил исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков. Он напомнил, как благодаря неравнодушным гражданам в 2017 году Рослесхоз признал занижение площадей пожаров.

Если бы достоверной считалась только информация официальных органов, этих граждан сочли бы нарушителями и оштрафовали.
Сергей Цыпленков
исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам
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Случаи «экологического экстремизма», когда на общественных мероприятиях распространяется недостоверная информация, в последнее время действительно участились, отметил руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Андрей Корницкий. По его мнению, такие действия необходимо пресекать законодательно в том случае, если они повлекли неблагоприятные социальные последствия, например протесты или беспорядки.

Население желательно оградить от недостоверной, а зачастую и неадекватной информации, но предлагаемая мера избыточна и может использоваться для борьбы «со слишком любопытными гражданами», полагает член Ассоциации юристов России Тимур Хутов.

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов обратил внимание, что люди могут обоснованно заблуждаться: не всегда ясно, где в таком случае проходит грань достоверности.

Он уверен: если норма будет принята, то она коснется не только очных публичных выступлений, но и высказываний в интернете.

Но пока ни в одной из стран мира, где действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод, не удалось придумать действенной защиты от распространения слухов и сплетен, заключил эксперт.

Согласовать окончательный вариант законопроекта планируется к концу апреля, в конце мая — начале июня авторы планируют внести его в Госдуму.

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