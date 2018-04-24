Информационному экстремизму нашли место в КоАП
За распространение недостоверных сведений граждан предложили наказывать штрафами.
За распространение недостоверных сведений граждан предложили наказывать штрафами.
В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации — например, за публичную ложь. Соответствующие поправки в КоАП сейчас разрабатывают в Совете Федерации, рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.
Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50−100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор.
За распространение недостоверной информации предлагается наказывать физические лица и некоммерческие организации.
Идея разработки документа возникла
Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку.
Новая норма коснется не только экологической сферы — наказание предусмотрят за недостоверную информацию любой тематики. В качестве примера Ирина Гехт привела медицинскую сферу: авторитетные научные исследования давно доказали необходимость прививок, однако до сих пор можно услышать призывы не прививаться
Детали законопроекта, в том числе размер штрафов, пока прорабатываются.
При этом автор инициативы признает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. Сейчас юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта» — у разработчиков нет намерения запретить населению указывать на проблемы или бороться за чистую воду и воздух, пояснила Ирина Гехт. Отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации, по ее мнению, должны в первую очередь «органы власти, курирующие ту или иную тематику».
Предложения авторов очень сложно закрепить в законе, а комитет сможет дать оценку законопроекту, лишь когда он поступит в Госдуму, заявил «Известиям» глава профильного думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Экологи и юристы опасаются, что формулировки в документе окажутся размытыми и спровоцируют перегибы. Если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества, заметил исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков. Он напомнил, как благодаря неравнодушным гражданам в 2017 году Рослесхоз признал занижение площадей пожаров.
Если бы достоверной считалась только информация официальных органов, этих граждан сочли бы нарушителями и оштрафовали.
Случаи «экологического экстремизма», когда на общественных мероприятиях распространяется недостоверная информация, в последнее время действительно участились, отметил руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Андрей Корницкий. По его мнению, такие действия необходимо пресекать законодательно в том случае, если они повлекли неблагоприятные социальные последствия, например протесты или беспорядки.
Население желательно оградить от недостоверной, а зачастую и неадекватной информации, но предлагаемая мера избыточна и может использоваться для борьбы «со слишком любопытными гражданами», полагает член Ассоциации юристов России Тимур Хутов.
Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов обратил внимание, что люди могут обоснованно заблуждаться: не всегда ясно, где в таком случае проходит грань достоверности.
Но пока ни в одной из стран мира, где действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод, не удалось придумать действенной защиты от распространения слухов и сплетен, заключил эксперт.
Согласовать окончательный вариант законопроекта планируется к концу апреля, в конце мая — начале июня авторы планируют внести его в Госдуму.