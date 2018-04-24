Объем российской помощи развивающимся странам в 2017 году превысил $1,2 млрд

Источник: AP 2018

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия в 2017 году выделила более $1,2 млрд на реализацию программ развития на постсоветском пространстве, в странах Латинской Америки и Азии. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, принимающий участие в форуме по вопросам финансирования, который проходит на площадке Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил 1,2 млрд в пересчете на доллары. Это по линии двусторонних отношений и по линии наших взносов в международные структуры, в том числе ооновские и Бреттон-Вудские институты. Александр Панкин заместитель главы МИД РФ

По его словам, круг стран, которым помогает Россия, «достаточно очерченный». «Это страны на постсоветском пространстве, наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке, Азии на Дальнем Востоке», — пояснил дипломат.

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Он отметил, что в оказании содействия развивающимся странам участвуют как государство, выделяющее бюджетные средства, так и бизнес-сектор.

«Очень многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождают свою деятельность инвестициями в социальные, иные проекты, связанные с борьбой с болезнями, образованием, потому что им нужны здоровые и образованные ресурсы в той стране, где они работают», — подчеркнул замглавы МИД РФ. Он уточнил, что объемы финансового участия российских компаний подсчитать сложно, так как «бизнес не обязан отчитываться перед властями».