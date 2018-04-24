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01:52 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян

Президент России подпишет указ о выделении десяти триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране, пишет Bloomberg.

Источник: РИА Новости
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Как сообщает агентство, после инаугурации седьмого мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни.

Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям.

Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Bloomberg также отмечает, что эти расходы будут сопряжены с урезанием расходов, в частности в сфере обороны. Кроме того, возможно введение четырехпроцентного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.

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