СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян

Источник: РИА Новости

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Как сообщает агентство, после инаугурации седьмого мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни.

Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям.

Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Bloomberg также отмечает, что эти расходы будут сопряжены с урезанием расходов, в частности в сфере обороны. Кроме того, возможно введение четырехпроцентного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена.