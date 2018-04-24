«Большая семерка» анонсировала ужесточение санкций против Москвы

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В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».

Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.

В документе внешнеполитические действия России характеризуются как «дестабилизирующие», она обвиняется во «вмешательстве в демократические системы других стран».