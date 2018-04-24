«Большая семерка» анонсировала ужесточение санкций против Москвы
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на
В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».
Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.
В документе внешнеполитические действия России характеризуются как «дестабилизирующие», она обвиняется во «вмешательстве в демократические системы других стран».
Вместе с тем, министры стран «семерки» считают, что следует взаимодействовать с Россией по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы» при условии, что РФ будет выполнять международные обязательства.