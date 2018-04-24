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03:38 (мск), источник: Интерфакс

«Большая семерка» анонсировала ужесточение санкций против Москвы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины, говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД G7 в канадском Торонто.

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В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».

Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.

В документе внешнеполитические действия России характеризуются как «дестабилизирующие», она обвиняется во «вмешательстве в демократические системы других стран».

Вместе с тем, министры стран «семерки» считают, что следует взаимодействовать с Россией по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы» при условии, что РФ будет выполнять международные обязательства.

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