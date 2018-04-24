Ирек Ялалов: Нужно сносить сарай на Гостином дворе

В прошлом году Ялалов заявлял, что на следующее лето в Уфе не будет неутвержденных летних развлекательных объектов. Однако уже сейчас строители возводят деревянные конструкции рядом с Гостиным двором.

— Да, там хорошее место для проведения «Молочной страны». Коров там держать, коз. Но не людей. Нужно сносить этот сарай на Гостином дворе. Покажите мне нормальное кафе! Посмотрите на наши площади. Сколько лет шатры у универмага Уфа будут стоять? Сколько эти шашлычницы будут стоять. Вонь потом на весь город. Из года в год одна и та же картина, — раскритиковал Ялалов своих коллег, отвечающих за согласование строительства летних кафе.