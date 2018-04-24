Власти Воронежа нашли подрядчика для строительства новой школы на Артамонова

Источник: Комсомольская правда

Воронежские власти определили подрядчика, который займется строительством общеобразовательной школы на 1224 места в Железнодорожном районе на улице Артамонова, 38/1.. Им стало АО «ДСК». Соответствующую документацию опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 20 апреля.

По контракту из федерального и областного бюджетов выделят 743,6 млн рублей.

Согласно аукционным документам, работы пройдут в три этапа. Первый начнётся уже в мае и завершится в декабре 2018 года, второй продлится с января по апрель 2019 года, третий — с мая по август. Школу планируют сдать в эксплуатацию 31 августа 2019 года.