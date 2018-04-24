Власти Воронежа нашли подрядчика для строительства новой школы на Артамонова
Из федерального и областного бюджетов выделят 743,6 млн рублей.
Из федерального и областного бюджетов выделят 743,6 млн рублей.
Воронежские власти определили подрядчика, который займется строительством общеобразовательной школы на 1224 места в Железнодорожном районе на улице Артамонова, 38/1.. Им стало АО «ДСК». Соответствующую документацию опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 20 апреля.
По контракту из федерального и областного бюджетов выделят 743,6 млн рублей.
Согласно аукционным документам, работы пройдут в три этапа. Первый начнётся уже в мае и завершится в декабре 2018 года, второй продлится с января по апрель 2019 года, третий — с мая по август. Школу планируют сдать в эксплуатацию 31 августа 2019 года.
Также в планах постройка еще четырех новых школы, которые будут располагаться в жилом массиве «Олимпийском» и в микрорайоне Боровое. Каждое из общеобразовательных учреждений сможет принять по 1101 ребенку. Сейчас Управление строительной политики Воронежа ищет подрядчиков. За всю эту работу от начала до конца власти готовы потратить больше двух миллиардов рублей. Максимальная стоимость одного контракта по одной СОШ — 574 миллиона.