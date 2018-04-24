Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Москве отмечают русофобскую подоплеку в итогах встречи глав МИД «группы семи» в Торонто, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Москве отмечают русофобскую подоплеку в итогах встречи глав МИД «группы семи» в Торонто, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то конечно русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны “семерки”, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров журналистам в Пекине.
«Основные вопросы, которые затрагиваются и которые важны для международной экономической жизни и в целом для международного сообщества обсуждаются в других форматах», — сказал глава МИД РФ, пояснив, что
«Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», — подчеркнул Лавров.
В итоговом заявлении встречи глав МИД «Большой семерки» говорилось о возможности введения новых санкций против России