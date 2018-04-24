Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России

Источник: AP 2018

«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то конечно русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны “семерки”, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров журналистам в Пекине.

По словам министра, «видимо, каких-то серьезных вопросов, которые они в своем кругу могут решить, у них (глав МИД “семерки”) не осталось».

«Основные вопросы, которые затрагиваются и которые важны для международной экономической жизни и в целом для международного сообщества обсуждаются в других форматах», — сказал глава МИД РФ, пояснив, что военно-политические вопросы обсуждаются в рамках ООН, а экономические вопросы «конечно же, не могут решаться вне рамок G20».

«Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», — подчеркнул Лавров.