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08:07 (мск), источник: Интерфакс

Лавров заявил о русофобской подоплеке заявления G7 по России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — В Москве отмечают русофобскую подоплеку в итогах встречи глав МИД «группы семи» в Торонто, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2018

«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то конечно русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны “семерки”, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров журналистам в Пекине.

По словам министра, «видимо, каких-то серьезных вопросов, которые они в своем кругу могут решить, у них (глав МИД “семерки”) не осталось».
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«Основные вопросы, которые затрагиваются и которые важны для международной экономической жизни и в целом для международного сообщества обсуждаются в других форматах», — сказал глава МИД РФ, пояснив, что военно-политические вопросы обсуждаются в рамках ООН, а экономические вопросы «конечно же, не могут решаться вне рамок G20».

«Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», — подчеркнул Лавров.

В итоговом заявлении встречи глав МИД «Большой семерки» говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на юго-востоке Украины, на Москву также возлагалась ответственность за отравление Сергея Скрипаля и за воспрепятствование контролю над использованием химического оружия в Сирии.

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