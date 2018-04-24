Ирина Леньшина покидает пост советника мэра Иркутска

Напомним, 23 апреля свой пост покинула заместитель мэра, руководитель администрации Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина. Она также написала заявление об увольнении по собственному желанию. Также стало известно, что в отставку ушел руководитель МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» Илья Кручинин. Его заявление об уходе с поста по собственному желанию уже подписано.

Родилась в 1970 году в г. Иркутске. В 1992 году закончила отделение журналистики ИГУ. Работала заведующей отделом информации газеты «Советская молодежь». Далее — журналистом в газете «СМ Номер один». После окончания журналистской работы она возглавляла пресс-службу администрации областного центра, затем, с 2008 года, управление пресс-службы и информации аппарата губернатора Иркутской области, а с января 2015 года по недавнее время занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора. С октября 2015 года — советник мэра Иркутска.