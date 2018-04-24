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09:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ирек Ялалов, комментируя ЧП в школе Стерлитамака, рассказал о тысячи подростков из «группы риска» в Уфе

Во время утреннего совещания мэр Уфы Ирек Ялалов потребовал принять меры, чтобы не повторить происшествие в одной из школ Стерлитамака.

В частности, сити-менеджер попросил внести предложения по психологическому сопровождению детей.

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— У нас тысяча человек находятся на учете, это группа риска. Им необходима не только работа с психологом. Нужно проанализировать их поведение в социальных сетях, что они пишут, — отметил Ирек Ялалов.

Также у мэра Уфы возникли претензии к частным охранным организациям. По его словам, безопасность детей не должны обеспечивать пожилые люди, даже несмотря на их опыт. Вопросы вызывает и использование металлодетекторов в школах.

— Нужно проводить обучение сотрудников, а не отключать установки вовсе. Если возникают трудности с проверкой потока детей, то эту проблему тоже необходимо решать, а не открывать обходные пути. Есть, допустим, «группа риска» — это более старшие ребята, зачем досконально осматривать первоклассников, что они могут пронести в школу?

Напомним, 18 апреля ученик одной из школ Стерлитамака напал с ножом на своих одноклассников и учительницу, а после совершил поджог.

Подросток, напавший на школьников в Башкирии, учился в коррекционном классе
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
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