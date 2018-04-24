Прокуратура намерена убрать из думы Екатеринбурга еще одного депутата
Теперь — через облсуд.
Теперь — через облсуд.
В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который не стал прекращать полномочия депутата гордумы Михаила Гаранина.
Истцом по делу выступает прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, ответчиком — Екатеринбургская городская дума. В качестве заинтересованных лиц обозначены губернатор региона Евгений Куйвашев и народные избранники Владимир Смирнов и Михаил Гаранин. Дата заседания еще не назначена, сообщили «Уралинформбюро» в
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Апелляция подана, так как прокуратура полагает, что выводы суда в отношении депутата Гаранина не соответствуют требованиям законодательства о противодействии коррупции.
Владимир Смирнов, в свою очередь, намеревался обжаловать решение райсуда.