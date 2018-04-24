Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик подал в отставку
Господин Тужик написал заявление с формулировкой «по собственному желанию», сообщают бердские СМИ.
Господин Тужик написал заявление с формулировкой «по собственному желанию», сообщают бердские СМИ.
Информацию изданию подтвердил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Александр Тужик работал на заводе химконцентратов столяром и был инструктором в спортклубе «Сибирь». До 1988 года числился тренером в детской спортивной школе № 3 Новосибирска. В 2013 году занимал пост замглавы администрации Центрального округа Новосибирска.
В 2014 году работал заместителем директора ООО «Ермак», затем перешел в ООО «Строительное управление № 25», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике.
С декабря 2015 по апрель 2018 года работал первым