Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик подал в отставку, об этом сообщил портал «Курьер. Среда. Бердск».

Информацию изданию подтвердил мэр Бердска Евгений Шестернин.

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Александр Тужик работал на заводе химконцентратов столяром и был инструктором в спортклубе «Сибирь». До 1988 года числился тренером в детской спортивной школе № 3 Новосибирска. В 2013 году занимал пост замглавы администрации Центрального округа Новосибирска.

В 2014 году работал заместителем директора ООО «Ермак», затем перешел в ООО «Строительное управление № 25», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике.