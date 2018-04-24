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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Виталий Мутко: Меня поразил Волгоград!

На семинаре-совещании в Москве, где обсуждались вопросы подготовки городов и прием национальных сборных чемпионата мира, вице-премьер России Виталий Мутко раскрыл секрет и поведал журналистам, какой из городов, принимающих мундиаль, поразил его больше всего.

Источник: Комсомольская правда

— Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Волгоградцы сохранили воспоминания о большом футболе. И нам надо возрождать эти футбольные традиции, — приводит ТАСС слова Виталия Мутко.

А еще ему импонирует Саранск, где, как отметил вице-премьер, чувствуется огромная вовлеченность людей в процесс подготовки к ЧМ-2018.

— Здесь все делается с душой и на большую перспективу, — поделился впечатлениями Мутко.

Напомним, именно в Волгограде в этом году пройдет финальная игра за Кубок России. 9 мая на «Волгоград Арене» сразятся «Тосно» и «Авангард». А в рамках мундиаля Волгоград примет четыре матча группового этапа.

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