Виталий Мутко: Меня поразил Волгоград!
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— Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Волгоградцы сохранили воспоминания о большом футболе. И нам надо возрождать эти футбольные традиции, — приводит ТАСС слова Виталия Мутко.
А еще ему импонирует Саранск, где, как отметил
— Здесь все делается с душой и на большую перспективу, — поделился впечатлениями Мутко.
Напомним, именно в Волгограде в этом году пройдет финальная игра за Кубок России. 9 мая на «Волгоград Арене» сразятся «Тосно» и «Авангард». А в рамках мундиаля Волгоград примет четыре матча группового этапа.