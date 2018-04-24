Виталий Мутко: Меня поразил Волгоград!

Источник: Комсомольская правда

— Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Волгоградцы сохранили воспоминания о большом футболе. И нам надо возрождать эти футбольные традиции, — приводит ТАСС слова Виталия Мутко.

А еще ему импонирует Саранск, где, как отметил вице-премьер, чувствуется огромная вовлеченность людей в процесс подготовки к ЧМ-2018.

— Здесь все делается с душой и на большую перспективу, — поделился впечатлениями Мутко.