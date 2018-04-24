Сергей Левченко получил пять баллов в «Кремлевском рейтинге губернаторов России»

Источник: irkobl.ru

Журнал отмечает, что Сергей Левченко реализует новую экономическую концепцию советника президента РФ академика Сергея Глазьева по сочетанию стратегического планирования с частной инициативой. По мнению составителей рейтинга, такой опыт может быть востребован и другими регионами России. Рост ВРП, инвестиционной привлекательности, снижение госдолга и рост промышленного производства свидетельствуют о хороших управленческих качествах нынешнего правительства Иркутской области.

Кроме того, как отмечено, Сергею Левченко удалось провести президентские выборы при хорошей явке, вместе с тем дистанцировавшись от фактора политического противостояния между КПРФ, лидером которой он является в регионе, и действующим президентом. Кстати, весной и осенью 2017 года губернатор также имел пятерку в этом рейтинге.

Кроме того, на хорошем счету у Кремля находятся губернаторы Камчатского края Владимир Илюхин, Ленинградской области Александр Дрозденко, Ненецкого АО Александр Цыбульский, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, врио главы Тульской область Алексей Дюмин, глава Чечни Рамзан Кадыров, Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.