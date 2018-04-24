СМИ сообщили о рабочем состоянии полигона для ядерных испытаний КНДР

Источник: AP 2018

Несмотря на то, что место проведения пяти из шести известных ядерных испытаний КНДР — так называемый Северный портал, выглядит заброшенным, была зафиксирована активная работа по прокладыванию тоннелей в районе Западного портала, сообщает агентство со ссылкой на сайт 38 North, специализирующийся на Северной Корее. При этом работы значительно замедлились в середине марта, что следует из данных спутниковых снимков, сообщают эксперты.

Эксперты считают, что замедление работ может быть связано с завершением постройки тоннеля, или же с «текущими политическими изменениями».

По данным сайта, на полигоне, кроме того, есть еще один тоннель, подходящий для проведения испытаний, в который можно попасть через Южный портал.

Аналитики сайта считают неверным предположения некоторых экспертов о том, что Северная Корея решила объявить о приостановке деятельности полигона лишь в связи с тем, что его якобы в любом случае уже невозможно использовать после последних ядерных испытаний в сентябре 2017 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что такая политика будет «основанным на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом».