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19:20 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о рабочем состоянии полигона для ядерных испытаний КНДР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU. Полигон Пунгери, на котором КНДР провела серию испытаний ядерного оружия, остается полностью работоспособным, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на данные экспертов.

Источник: AP 2018

Несмотря на то, что место проведения пяти из шести известных ядерных испытаний КНДР — так называемый Северный портал, выглядит заброшенным, была зафиксирована активная работа по прокладыванию тоннелей в районе Западного портала, сообщает агентство со ссылкой на сайт 38 North, специализирующийся на Северной Корее. При этом работы значительно замедлились в середине марта, что следует из данных спутниковых снимков, сообщают эксперты.

Эксперты считают, что замедление работ может быть связано с завершением постройки тоннеля, или же с «текущими политическими изменениями».

По данным сайта, на полигоне, кроме того, есть еще один тоннель, подходящий для проведения испытаний, в который можно попасть через Южный портал.

Аналитики сайта считают неверным предположения некоторых экспертов о том, что Северная Корея решила объявить о приостановке деятельности полигона лишь в связи с тем, что его якобы в любом случае уже невозможно использовать после последних ядерных испытаний в сентябре 2017 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что такая политика будет «основанным на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом».

Северокорейское агентство ЦТАК сообщало, что будет остановлена работа ядерного полигона на севере страны. Сеульские СМИ уточняли, что речь идtт, судя по всему, о полигоне Пунгери, на котором КНДР провела все свои испытания ядерного оружия.

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