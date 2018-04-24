Фролов пригласил омичей на народную стройку

«Место знаковое. Ещё бы я повесил по всему городу баннеры с призывом: “Уважаемые омичи, мы приводим бульвар Победы в порядок. По средам вы можете приходить и брать лопаты, грабли и выбирать любой участок”. Потом мы, человек 15−20, … приехали бы. И была бы народная стройка», — приводит слова Сергея Фролова «Новый Омск».