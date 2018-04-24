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11:47 (мск), источник: АиФ Омск

Фролов пригласил омичей на народную стройку

Чиновник предлагает привлекать горожан к работам по реконструкции бульвара Победы.

Сегодня, 24 апреля, в правительстве Омской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чиновники обсудили плану по благоустройству территорий.

Так, заместитель губернатора Сергей Фролов предложил привлекать летом школьников и студентов к работам по реконструкции бульвара Победы.

«Место знаковое. Ещё бы я повесил по всему городу баннеры с призывом: “Уважаемые омичи, мы приводим бульвар Победы в порядок. По средам вы можете приходить и брать лопаты, грабли и выбирать любой участок”. Потом мы, человек 15−20, … приехали бы. И была бы народная стройка», — приводит слова Сергея Фролова «Новый Омск».

Напомним, на благоустройство бульвара Победы потратят 140 млн рублей.

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