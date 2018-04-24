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13:07 (мск), источник: ТАСС

Кремль надеется, что в Армении сохранятся порядок и стабильность

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Кремль удовлетворен, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, надеется на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса.

Источник: РИА "Новости"

«Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул: «Все, что происходит в Ереване — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи — и экономические, и в области культуры, и т. д. и т. п.».

«Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, уже в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что сравнивать события в Армении и на Украине неуместно:

Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели", — сказал представитель Кремля журналистам. Конечно же, еще предстоит анализировать эту ситуацию [в Армении], мы за ней очень внимательно наблюдаем.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля также сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не проводил телефонные разговоры ни с ушедшим в отставку премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, ни с исполняющим обязанности главы правительства республики Кареном Карапетяном. «Нет, у президента пока не было [контактов с Саргсяном или Карапетяном]", — сказал Песков. Он напомнил, что в вечером 23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Дмитрием Медведевым и Карапетяном.

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Чем известен Серж Саргсян

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, 23 апреля подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста оппозиции. Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 13 апреля. Попытка переговоров между Саргсяном и лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном закончилась безрезультатно. 25 апреля ожидаются переговоры между Пашиняном и Карапетяном.

В начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, которому предшествовали многочисленные акции протеста в центре Киева. В результате так называемого «евромайдана» являвшийся тогда президентом страны Виктор Янукович был отстранен от власти и уехал с Украины.

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