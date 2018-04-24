Кремль надеется, что в Армении сохранятся порядок и стабильность
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Кремль удовлетворен, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, надеется на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Кремль удовлетворен, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, надеется на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса.
«Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», — заявил журналистам
«Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, уже в обозримой перспективе появятся
При этом Песков отметил, что сравнивать события в Армении и на Украине неуместно:
Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели", — сказал представитель Кремля журналистам. Конечно же, еще предстоит анализировать эту ситуацию [в Армении], мы за ней очень внимательно наблюдаем.
«Сейчас я могу сказать, что проводить
Представитель Кремля также сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не проводил телефонные разговоры ни с ушедшим в отставку
В начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, которому предшествовали многочисленные акции протеста в центре Киева. В результате так называемого «евромайдана» являвшийся тогда президентом страны Виктор Янукович был отстранен от власти и уехал с Украины.