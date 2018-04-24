Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Генпрокурор Украины заявил о задержании «доверенного лица Путина»
Тина Канделаки в «мужском» костюме прочла лекцию
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Акции протеста в Армении
14:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко пригрозил министру транспорта отставкой

Глава государства отметил, что коррупционные проявления все чаще имеют место в системе Минтранса.

Источник: Ежедневник.by

«Там надо навести порядок. Я уже близок к тому, чтобы отправить Сивака (главу Минтранса — ред.) туда же, где находится и министр спорта. Действуйте!» — заявил Лукашенко во время ежегодного послания к народу и парламенту.

Также он рассказал о вскрытии схемы коррупционных поставок спецодежды для госпредприятий, которую расследует КГБ. По его словам, там брались поборы с частников под угрозой создания искусственных препятствий при участии в конкурсах на закупку продукции.

Лукашенко заявил о десятках задержанных в связи с этим делом.

Все новости региона
Сергей Сацук: Как чиновники обманывают президента и разводят страну на деньги
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Топ-менеджер «Газпрома» рассказал притчу о Nord Stream 2
От Минфина до Госдепа: кто курировал санкционную политику США
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь