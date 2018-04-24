Лукашенко пригрозил министру транспорта отставкой

Источник: Ежедневник.by

«Там надо навести порядок. Я уже близок к тому, чтобы отправить Сивака (главу Минтранса — ред.) туда же, где находится и министр спорта. Действуйте!» — заявил Лукашенко во время ежегодного послания к народу и парламенту.

Также он рассказал о вскрытии схемы коррупционных поставок спецодежды для госпредприятий, которую расследует КГБ. По его словам, там брались поборы с частников под угрозой создания искусственных препятствий при участии в конкурсах на закупку продукции.