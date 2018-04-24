Бурков прокомментировал поручение Путина о «черных лесорубах»
Врио губернатора считает, что поручение президента поможет навести порядок.
Врио губернатора считает, что поручение президента поможет навести порядок.
Как ранее сообщал Om1.ru, Владимир Путин дал поручение разобраться с незаконной вырубкой лесов в Тарском районе.
На наглость группировки «черных лесорубов» президенту пожаловалась Омская журналистка Алла Аксенова. Теперь делом занялась Генпрокуратура.
Поручение Путина прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков. По его словам, такая мера наверняка поможет навести порядок в сфере незаконной вырубки. Руководитель региона отметил, что проверки на местном уровне уже проводятся, правоохранителям удалось выявить несколько виновников.
«Но я не исключаю вероятности, что проверка Генпрокуратурой фактов, выявленных омскими общественниками, откроет нам ещё