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16:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев рассказал Виталию Мутко о готовности региона к ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.

В режиме видеоконференцсвязи обсуждали ход подготовки российских регионов к Чемпионату мира по футболу.

Глава региона доложил вице-премьеру о высокой готовности донских объектов ЧМ.

По его словам полностью завершена подготовка гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Готовы обе основные тренировочные площадки — стадионы «Олимп-2» и «Локомотив». Строительные работы по резервной площадке на «СКА» будут завершены до конца месяца. Также в Ростовской области введён ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ.

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