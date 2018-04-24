Василий Голубев рассказал Виталию Мутко о готовности региона к ЧМ-2018

В режиме видеоконференцсвязи обсуждали ход подготовки российских регионов к Чемпионату мира по футболу.

По его словам полностью завершена подготовка гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Готовы обе основные тренировочные площадки — стадионы «Олимп-2» и «Локомотив». Строительные работы по резервной площадке на «СКА» будут завершены до конца месяца. Также в Ростовской области введён ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ.