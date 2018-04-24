Василий Голубев рассказал Виталию Мутко о готовности региона к ЧМ-2018
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
В режиме видеоконференцсвязи обсуждали ход подготовки российских регионов к Чемпионату мира по футболу.
Глава региона доложил
По его словам полностью завершена подготовка гостиничной,