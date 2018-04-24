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19:09 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду зарегистрирована как независимый кандидат в выборах мэра Кишинева

Избирательный совет Кишиневского избирательного округа зарегистрировал Сильвию Раду в качестве независимого кандидата на пост мэра столицы.

Источник: Publika.md

«Я — независимый кандидат, народный кандидат. Если бы у меня не было поддержки, я бы не стала баллотироваться. Моей единственной целью в мэрии станет соблюдение интересов жителей столицы, которых от всего сердца благодарю за поддержку», — сказала Сильвия Раду.

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