Трамп назвал Ким Чен Ына честным и открытым человеком

Кин Чен Ын ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим.

Он сказал это в преддверии саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи, который состоится 27 апреля, а также на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с самим Трампом, которая назначена на конец мая — начало июня.