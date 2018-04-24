Трамп назвал Ким Чен Ына честным и открытым человеком
Раньше американский президент считал лидера КНДР «психом».
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Раньше американский президент считал лидера КНДР «психом».
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает лидера КНДР «очень открытым и честным» человеком, сообщает американский телеканал NBС News.
Кин Чен Ын ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим.Дональд Трамп
Он сказал это в преддверии саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи, который состоится 27 апреля, а также на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с самим Трампом, которая назначена на конец мая — начало июня.
Ранее во время активного дипломатического противостояния Пхеньяна и Вашингтона президент США не раз называл Ким Чен Ына «маньяком и безумцем», а также «маленьким человечком-ракетой».