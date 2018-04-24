Представитель Узбекистана может стать Генсеком ШОС

В Пекине во вторник прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

«Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС внес на утверждение Совета глав государств-членов кандидатуру Норова Владимира Имамовича (Республика Узбекистан) на должность Генерального секретаря ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года», — отмечается в информационном сообщении по итогам заседания.

Норов с мая 2017 года также занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности.

Ранее он возглавлял миссии Узбекистана в Европейском союзе и НАТО, был послом в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, занимал посты государственного советника президента, первого заместителя министра иностранных дел и министра иностранных дел.