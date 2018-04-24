Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Россиян обманывают с жильем в Болгарии
Лолиту на границе с Китаем приняли за мужчину и отобрали паспорт
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Кержаков: Представить Аршавина в сборной могу только в теории
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12Акции протеста в Армении
21:58 (мск), источник: Sputnik

Представитель Узбекистана может стать Генсеком ШОС

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов может занять пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Пекине во вторник прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

«Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС внес на утверждение Совета глав государств-членов кандидатуру Норова Владимира Имамовича (Республика Узбекистан) на должность Генерального секретаря ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года», — отмечается в информационном сообщении по итогам заседания.

Норов с мая 2017 года также занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности.

Ранее он возглавлял миссии Узбекистана в Европейском союзе и НАТО, был послом в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, занимал посты государственного советника президента, первого заместителя министра иностранных дел и министра иностранных дел.

Владимир Норов имеет ученую степень кандидата юридических наук, награжден орденом «Мехнат шухрати».

Все новости региона
 Монумент Дружбы народов вернется на площадь перед дворцом 'Истиклол'
Бердымухамедов рассказал о взаимных интересах Ташкента и Ашхабада
МИД Азербайджана огласил позицию по ситуации в Армении
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Израиль назвал условия уничтожения российских С-300 в Сирии
Марка Фейгина лишили адвокатского статуса
«Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции
ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь