В Беларуси образовали отдельное ведомство по электронному здравоохранению

Новый отраслевой Совет был образован в апреле 2018 года, возглавлять совет будет сам Малашко, в состав структуры по e-здравоохранению также вошли представители ряда ведомств и предпринимательских образований.

— Мы строим электронное правительство, а здравоохранение — важная составляющая этого процесса, — объяснил министр. — Сейчас идет этап формирования техзаданий на отдельные элементы системы. Многие учреждения в Беларуси уже довольно хорошо информатизированы, имеют регистры, создан, в том числе, и онкологический регистр. Мы просто не имеем права все это просто выбросить, а должны трансформировать.