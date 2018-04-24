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22:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси образовали отдельное ведомство по электронному здравоохранению

Существующие базы обещают сохранить, но переделать.

Источник: Комсомольская правда

Возглавил новую структуру Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси, сообщает belta.by. Вопросами электронного здравоохранения займется специальный межведомственный совет по развитию.

Новый отраслевой Совет был образован в апреле 2018 года, возглавлять совет будет сам Малашко, в состав структуры по e-здравоохранению также вошли представители ряда ведомств и предпринимательских образований.

— Мы строим электронное правительство, а здравоохранение — важная составляющая этого процесса, — объяснил министр. — Сейчас идет этап формирования техзаданий на отдельные элементы системы. Многие учреждения в Беларуси уже довольно хорошо информатизированы, имеют регистры, создан, в том числе, и онкологический регистр. Мы просто не имеем права все это просто выбросить, а должны трансформировать.

В будущем, уверен Валерий Малашко, электронное белорусское здравоохранение повысит имидж всей отрасли.

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