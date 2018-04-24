В Беларуси образовали отдельное ведомство по электронному здравоохранению
Существующие базы обещают сохранить, но переделать.
Существующие базы обещают сохранить, но переделать.
Возглавил новую структуру Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси, сообщает belta.by. Вопросами электронного здравоохранения займется специальный межведомственный совет по развитию.
Новый отраслевой Совет был образован в апреле 2018 года, возглавлять совет будет сам Малашко, в состав структуры по
— Мы строим электронное правительство, а здравоохранение — важная составляющая этого процесса, — объяснил министр. — Сейчас идет этап формирования техзаданий на отдельные элементы системы. Многие учреждения в Беларуси уже довольно хорошо информатизированы, имеют регистры, создан, в том числе, и онкологический регистр. Мы просто не имеем права все это просто выбросить, а должны трансформировать.
В будущем, уверен Валерий Малашко, электронное белорусское здравоохранение повысит имидж всей отрасли.