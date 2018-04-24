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24 апреля, источник: Lenta.Ru

ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание оккупации Россией части Донбасса. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Источник: Reuters

Он уточнил, что орган принял поправку Киева в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции по правам человека», в которой указывается, что часть территории Донбасса контролируется Москвой.

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«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», — написал Арьев.

Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко уточнил в Facebook, что раньше регион назывался в документе «non-government controlled territories» («неконтролируемые правительством территории»), а после принятия поправок эту фразу заменили на «territories under effective control by the Russian Federation» («территории, контролируемые Российской Федерацией»).

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.

Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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