ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание оккупации Россией части Донбасса. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание оккупации Россией части Донбасса. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Он уточнил, что орган принял поправку Киева в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции по правам человека», в которой указывается, что часть территории Донбасса контролируется Москвой.
«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», — написал Арьев.
Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко уточнил в Facebook, что раньше регион назывался в документе «non-government controlled territories» («неконтролируемые правительством территории»), а после принятия поправок эту фразу заменили на «territories under effective control by the Russian Federation» («территории, контролируемые Российской Федерацией»).
20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.
Россия официально признана
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.