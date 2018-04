ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией

Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко уточнил в Facebook, что раньше регион назывался в документе «non-government controlled territories» («неконтролируемые правительством территории»), а после принятия поправок эту фразу заменили на «territories under effective control by the Russian Federation» («территории, контролируемые Российской Федерацией»).