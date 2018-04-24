Армянская оппозиция решила продолжить протесты после смены власти
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся, пока не будут выполнены требования митингующих. Об этом он рассказал на
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся, пока не будут выполнены требования митингующих. Об этом он рассказал на
Он подчеркнул, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, а досрочные выборы в парламент необходимо провести в ближайшее время. До тех пор, пока это не будет сделано, отметил Пашинян, протестующие останутся на улице.
Ранее во вторник оппозиционер заявил о намерении возглавить правительство страны.
Бывший
С 13 апреля в столице Армении и других городах страны проходили акции протеста
Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.