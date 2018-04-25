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00:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В США заявили о провале Су-57

Приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета, полагает автор The Drive Джозеф Тревитик.

Источник: РИА "Новости"

«Для россиян потеря Индии в качестве партнера может обернуться еще большими проблемами. Без дополнительных средств от индийцев, необходимых для помощи программе Су-57, Кремлю, возможно, придется еще больше сократить свои планы на самолет», — пишет эксперт.

Издание перечисляет особенности Су-57, которые могли не устроить индийскую сторону, в частности, двигатель первого поколения АЛ-41Ф-1 и недостаточную скрытность.

Также The Drive признает, что программа FGFA слишком затратна для Индии. Вместо этого страна может приобрести уже готовые европейские или американские истребители.

«Неудивительно, что появляющиеся годами новости о том, что индийское правительство все больше разочаровывается в прогрессе, касающемся проекта, и его возможностях, решение может иметь значительные последствия для обеих стран», — отмечает Тревитик.

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Автор вспоминает, как в течение последних лет откладывались планы серийного производства Су-57. «Вначале Россия надеялась к 2020 году построить 150 самолетов Су-57, основная часть которых была бы окончательной моделью. В итоге Москва уменьшила это число до покупки дюжины самолетов первоначальной модели. К концу 2017 года она все еще не получила эти самолеты», — пишет Тревитик.

«Сейчас Кремль утверждает, что серийное производство [Су-57] начнется к концу 2018 года и что он может приобрести целых 220 самолетов, что вызывает сомнения, учитывая недавние сокращения оборонного бюджета страны и его массовое сосредоточение на дорогостоящих передовых стратегических вооружениях (имеется ввиду представленное в марте 2018 года в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию оружие — прим. “Ленты.ру”)», — полагает автор.

Тревитик заключает, что побывавшие в Сирии в течение менее двух недель два Су-57 «вряд ли могли бы совершить какие-либо полезные миссии», а «прогресс России в плане Су-57 идет очень медленно», в результате чего «нет никакой гарантии, что самолеты получат желаемые функции».

Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. В апреле 2018 года сообщалось, что Россия завершила создание двигателя первого поколения для Су-57. В том же месяце Janes сообщило, что Индия приостановила свое участие в программе FGFA.

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